Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

"ÇOCUĞUMA 'OTUR ARTIK' DEMEK İÇİN DÜNYALARI VERİRDİM"
Çocuğunun iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten anne Satılmış, umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, "Okulda arkadaşlarıyla yürüyebilmesini düşünmek, arkadaşlarıyla koşup oynamasını düşünmek bile bize yetti. Gerçek olursa başka bir şey istemeyiz. Biz mesela eşimle akşam yattığımızda sürekli konuşuyoruz, 'sabah kalkınca evin içinde yürüyor olarak görsek ne yaparız acaba veya bir bakkala gitse nasıl olur' diye. Çocukları yaramazlık yaptığı zaman anneler 'bir otur artık' diyorlar ya, bir gün ben de diyebilir miyim diye düşünüyorum. Keşke onu diyebilsem. Bu duygunun tarifi yok yani" dedi.