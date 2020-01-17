Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

"YÜRÜYEBİLMESİ UMUDU DÜNYALARA BEDEL"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen oğlunun yaşama tutunması için çabalayan anne Ayşe Satılmış, "Doğumundan itibaren çok ilerleme var. Uşak Valiliğimize bağış kampanyası yapılması için başvurduk. Valiliğimizden de gerçekten çok büyük ilgi ve yardım gördük. Oğlumun iyileşmesi adına bu şekilde bir yola çıktık. Öyle bir şey ki, Allah hiçbir anneyi babayı evladının hastalığı karşısında çaresiz bırakmasın. Doktorun bize söylediği, 'yürüyebilir' umudu bizim için dünyalara bedel oldu. Doktor, 'Eğer bu ameliyatı bir yıl içerisinde yaptırırsan bu çocuk yürür ama yaptırmazsan bu çocuk ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalır' dedi" diye konuştu.