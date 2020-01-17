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Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

Uşak'ta doğuştan 'Serebral Palsi' (Beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış için 'yürüme' müjdesi doktorundan geldi. 10 yıldır yürüyemeyen Küçük Buğra kendisi için başlatılan yardım kampanyası ile ameliyat olacak ve ilk adımlarını atacak.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 11:17 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 11:17
Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

Mehmet Buğrahan Satılmış'ın ameliyat olabilmesi için Uşak Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Aybey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan, 6 aylık doğdu. Buğrahan, belli bir müddet kuvözde kaldı. Yapılan incelemeler sonucu Serebral Palsi hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı da konulan Buğrahan, küçük yaşlardan bu yana pek çok şehirde çeşitli operasyonlar geçirdi.

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Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

Hastalığı sonucu yürüyemeyen minik Buğrahan için uygulanan tedavilerin sonuç vermemesi üzerine, Uşak Valiliğinden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı. 3. sınıf öğrencisi olan Buğrahan annesinin yardımıyla okula gidip geliyor. Derslerinde başarılı olan ve sınıf arkadaşları tarafından oldukça sevilen Buğrahan bir an önce yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor. Maddi durumu yetersiz olan aile ise ameliyat masrafının yüksek olduğunu dile getirip, hayırseverlere seslenerek kendilerine destek olma çağrısında bulundu.

Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

İnsanlarla iletişim kurmayı oldukça seven Buğrahan Satılmış, "Arkadaşlarımla beraber oynamak istiyorum, top oynamak istiyorum. Karateye gitmeyi ve boksa gitmek istiyorum. Sağlığıma bir an önce kavuşmayı istiyorum" dedi.

Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

"YÜRÜYEBİLMESİ UMUDU DÜNYALARA BEDEL"
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen oğlunun yaşama tutunması için çabalayan anne Ayşe Satılmış, "Doğumundan itibaren çok ilerleme var. Uşak Valiliğimize bağış kampanyası yapılması için başvurduk. Valiliğimizden de gerçekten çok büyük ilgi ve yardım gördük. Oğlumun iyileşmesi adına bu şekilde bir yola çıktık. Öyle bir şey ki, Allah hiçbir anneyi babayı evladının hastalığı karşısında çaresiz bırakmasın. Doktorun bize söylediği, 'yürüyebilir' umudu bizim için dünyalara bedel oldu. Doktor, 'Eğer bu ameliyatı bir yıl içerisinde yaptırırsan bu çocuk yürür ama yaptırmazsan bu çocuk ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalır' dedi" diye konuştu.

Uşak'ta ‘Serebral Palsi’ hastası çocuğa 10 yıl sonra gelen müjde! 'Umudu dünyalara bedel'

"ÇOCUĞUMA 'OTUR ARTIK' DEMEK İÇİN DÜNYALARI VERİRDİM"
Çocuğunun iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten anne Satılmış, umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, "Okulda arkadaşlarıyla yürüyebilmesini düşünmek, arkadaşlarıyla koşup oynamasını düşünmek bile bize yetti. Gerçek olursa başka bir şey istemeyiz. Biz mesela eşimle akşam yattığımızda sürekli konuşuyoruz, 'sabah kalkınca evin içinde yürüyor olarak görsek ne yaparız acaba veya bir bakkala gitse nasıl olur' diye. Çocukları yaramazlık yaptığı zaman anneler 'bir otur artık' diyorlar ya, bir gün ben de diyebilir miyim diye düşünüyorum. Keşke onu diyebilsem. Bu duygunun tarifi yok yani" dedi.

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