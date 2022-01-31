Uşak’ta vatandaşlar vaka artışından tedirgin

Tam kapanma dönemlerinde esnaf olarak çok zorlandıklarını dile getiren Baran, "Uşak'ta bu şekilde vakaların yükselişi üzücü. Uşak çok büyük bir il değil, nüfus olarak da çok büyük değil. Biz esnaf olarak zaten zor şartlar altında iş yapıyoruz burada. Geçen dönemlerde kapanmalar olduğunda çok üzüldük. Maddi anlamda da zorlandık. Uşak halkının bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Özellikle aşıların mutlaka olunması gerekiyor. Kentimizi seviyoruz, ekmeğimizi de buradan kazanıyoruz. İnşallah herkes aşılarını olup kurallara uyar da bu virüs illeti de gider." dedi.