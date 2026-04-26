Uykunuzu kaçıran gizli tehlike: Gece yediklerinize dikkat!
Gece boyunca bir sağa bir sola dönüp duruyor, sabaha yorgun mu uyanıyorsunuz? Bunun nedeni sadece stres ya da yoğun tempo olmayabilir. Uzmanlara göre akşam saatlerinde tüketilen bazı yiyecekler, uyku düzenini ciddi şekilde bozarak uykusuzluğa yol açabiliyor. Özellikle baharatlı yemekler, yağlı atıştırmalıklar ve şeker oranı yüksek tatlılar, gece uykusunu kabusa çevirebiliyor. Peki, uykuyu en çok kaçıran besinler hangileri? Sağlıklı ve kesintisiz bir uyku için sofranızdan neleri uzak tutmalısınız? İşte merak edilen tüm detaylar…
Bazen ne yaparsanız yapın uyku bir türlü gelmez. Bu durumun bir çok nedeni olabilir; stres,yoğun bir zihin veya fiziksel rahatsızlıklardan ziyade gece tükettiğiniz yiyeceklerde uykusuz kalmanızı tetikliyor. Peki, uykuyu ne azaltır? İşte, uyku kaçıran yiyecekler ve içecekler…
Sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olmak durumda iyi bir gece uykusu için de çok faydalıdır. Sekiz saatlik uyku uyuma alışkanlığı olanlar bir de sağlıklı beslenirse gece uykusundan yüzde yüz fayda almamaları mümkün değil.
Ancak eğer gece yatmadan önce yanlış besinler tüketiyorsanız vay halinize! İşte, yatmadan iki saat (veya daha fazla) önce uzak durmanız gereken, en çok uyku kaçıran 6 yiyecek.
ÇİKOLATA
Çoğumuzun gece geç saatlerde tüketmek için can attığı şey çikolata olsa da eğer yatmadan önce sürekli olarak çikolata yiyorsanız, uykuya dalmakta sorun yaşamanızın sebebi bu olabilir. Bunun nedeni, çikolatanın hem kafein hem de ilave şeker açısından zengin olmasıdır. Kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara neden olarak uykuda kalmada zorluğa yol açabildiğinden, uykuyu olumsuz etkileyebilecek bir besindir.
GAZLI İÇECEK
Şekerli ve kafeinli gazlı içeceklerin gece tüketilmesi oldukça zararlı. Ancak şeker eklenmemiş, kafeinsiz gazlı içeceklerden bile yatmadan önce uzak durmak en iyisidir. Özellikle maden suyu gibi popüler içeceklerin köpürmesinden sorumlu hava kabarcıklarının gaz, şişkinlik ve genel mide rahatsızlığına yol açabildiği tespit edildi. Bu yüzden eğer yapabiliyorsanız, son maden suyunuzu uykuya dalmayan 5-6 saat önce tüketmelisiniz.
PEYNİR
İster peynirli börek, ister peynir tabağı veya başka bir peynirli ikram olsun, tüm peynir ürünleri yatma vakti yaklaşmadan çok önce bitirilmelidir. Peynirin bir avucu bile sağlıklı uykuyu engelleyebilir. Kimilerinde sindirim rahatsızlığına, kimilerinde de asit reflü semptomlarına neden olabilir.
TURUNÇGİLLER
Asit reflüsünden bahsetmişken, turunçgiller de yüksek asit içerikleri sayesinde sağlıklı uyku düzenini bozan bu rahatsız edici duruma katkıda bulunabilir. Ek olarak, limon, misket limonu, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller de doğal diüretik görevi görebilir. Diüretikler, vücudun idrar yapmasını teşvik eden ve gece boyunca uykuyu bozan birden fazla tuvalete gitmeyle sonuçlanan maddelerdir.
DONDURMA
Dondurma birçok kişi için geç vakitte yapılan bir atıştırmalıktır ancak yüksek doymuş yağ içeriği güzellik uykunuzu almanızı engelliyor olabilir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, daha yüksek doymuş yağ alımı olan erkeklerin, olmayanlara kıyasla daha fazla uykusuzluk belirtisi gösterdiğini buldu. Üstüne üstlük dondurma gibi yüksek yağlı süt ürünleri de mide rahatsızlığını ve asit reflüsünü teşvik edebilir.
BAHARATLI YİYECEK
Baharatlı yemekler hazımsızlığa neden olabildiği için genellikle iyi bir gece uykusunu engelleyen mide ekşimesi ve asit reflü semptomlarına yol açar. Herhangi bir nedenle geç bir akşam yemeği yemek zorundaysanız, yemeğinizden baharatları uzak tutmalısınız, özellikle acı olanları.