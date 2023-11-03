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Uyurken kilo vermek ister misiniz? Canan Karatay nasıl zayıflayacağınızı açıkladı
Uyurken kilo nasıl verilir? sorunun yanıtını zayıflamak isteyen birçok kişi merak ediyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Canan Karatay, uyurken kilo vermenin sırrını verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 15:26Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 15:38
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Kilo vermek ve verilen kiloyu geri almamak adına sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek sadece kilo verdirmekle kalmıyor hastalıklardan da korunmanızı sağlıyor. Sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, uykuda kilo verebileceğinizi söyledi. İşte detaylar...
Kilo vermek ve verilen kiloyu geri almamak adına sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek sadece kilo verdirmekle kalmıyor hastalıklardan da korunmanızı sağlıyor. Sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, uykuda kilo verebildiğini söyledi.
Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor.
Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor.
Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.