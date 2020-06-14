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Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı

Yıllar önce Şili'de bulunan ve 2003 yılından beri büyük bir özenle araştırılan 15 santimlik mumyanın uzaylı olduğu iddia ediliyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı. İşte mumyanın merak edilen sırrı....

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2020 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020 Pazar 12:42
Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı

2003 yılında, Şili'deki Atacama bölgesinde, deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunan, koni şeklindeki bir başa ve 15 cm uzunluğa sahip mumyanın bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilmişti.

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Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı

İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.

Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı

Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı.

Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.

California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu.

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.

Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın sırrı ortaya çıktı

Diğer taraftan "Ata"nın 6-8 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Bilim insanları, çocuktaki genetik bozukluğun rahim içindeyken de kemiklerinin büyümesine neden olabileceğini, bu yüzden mumyanın prematüre bir bebeğe de ait olabileceğini düşündüklerini bildirmişti.

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