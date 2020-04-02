Uzmanından karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri

"Kahvaltılık olarak; reçel, çikolata, bal, pekmez, yağlı peynirler yerine beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillik, miktarını abartmadan zeytin tüketin. Yumurta, hem çok kaliteli bir protein kaynağı olması hem de tok tutucu özelliğinden dolayı tercih edilmeli. Bununla birlikte çok abartmadan ekmek tüketilmelidir ve tam buğday ekmeği ya da siyez ekmeği tercih edilmelidir."