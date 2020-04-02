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Uzmanından karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri
Koronavirüs(COVID-19) enfeksiyonu nedeniyle zamanın büyük çoğunluğunu evde geçirenler için uzmanından uyarı geldi. Uzman Diyetisyen Merve Öz, evde kilo almamak için 9 öneride bulundu. İşte zayıflama önerileri...
Giriş Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 13:23
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Evde geçirilen boş zamanları doldurmak, geçen zamanı güzelleştirmek ve olumsuz duygularla başa çıkmak gibi birçok etken yeme isteğini ön plana çıkarıyor.
Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz bu günlerde bize yemek yediren gücün 'açlık' olmadığını söyledi. "Olumsuz duyguyu yok etmek ve anı güzelleştirmek için ihtiyacımız olmadığı halde yemek yiyoruz" diyen Merve Öz, bu durumu önlemek ve karantina günlerinde kilo almayı engelleyecek, hatta zayıflamaya yardımcı olacak önerilerde bulundu.
"GÜNE MUTLAKA KAHVALTI İLE BAŞLAYIN"
"Kahvaltı uzun süre açlık sonucunda kan şekerinin düşmesine bağlı yaşanabilecek gerginlik, sinirlilik, uyku hali gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek durumların yaşanmasını önlediği gibi güne zinde ve enerjik başlamayı sağlıyor" diyen Diyetisyen Merve Öz, sağlıklı bir kahvaltı için önerilerini şöyle sıraladı:
"Kahvaltılık olarak; reçel, çikolata, bal, pekmez, yağlı peynirler yerine beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillik, miktarını abartmadan zeytin tüketin. Yumurta, hem çok kaliteli bir protein kaynağı olması hem de tok tutucu özelliğinden dolayı tercih edilmeli. Bununla birlikte çok abartmadan ekmek tüketilmelidir ve tam buğday ekmeği ya da siyez ekmeği tercih edilmelidir."
"ARA ÖĞÜN YAPMAYI İHMAL ETMEYİN"
Ara öğün tüketmenin, ana öğünde sağlıklı besin tercihi yapmak için önem taşıdığına vurgu yapan Öz, "Ara öğünlü beslenme düzenin kan şekerinin düzenli gitmesi ve metabolizmanın hızlı çalışması açısından önem taşıyor. 1 porsiyon meyve ve 2 tam ceviz; 1 su bardağı kefir, 1 dilim ekmek ve 1 dilim beyaz peynirle bol yeşillik; 1 kâse yoğurt ve 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi; 1 avuç leblebi ve 1 çorba kaşığı kuru üzüm; 3 kayısı ve 6 adet badem gibi sağlıklı alternatiflerden biri seçilebilir" diye konuştu.