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Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek "sağlıklı tarifler"

Yılbaşı günü dahil 4 günlük karantina sürecinde evde kalacak vatandaşların atıştırmalıklara fazlaca yöneleceğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Karaca, bu senenin en çok beğenilen sağlıklı ve lezzetli tariflerinden örnekler verdi.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:12 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:12
Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı tarifler

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Karaca, bu dönemde yeni ve daha sağlıklı tarifler deneyerek yılbaşı sofralarını süslemenin mümkün olabildiğini söyleyerek, bu senenin en çok beğenilen sağlıklı ve lezzetli tariflerinden şu örnekleri verdi:

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Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı tarifler

FALAFEL

1 adet orta boy soğan
1 demet maydanoz
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı tuz
1.5 su bardağı haşlanmış nohut
½ paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı tam buğday unu
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı tarifler

Sos için;

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

Bir saat buzdolabında bekletin daha sonra top haline getirip fırında pişirip tüketebilirsiniz.

Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı tarifler

FIRINDA CİPS

Üç adet pancar veya patates

Üç yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz sarımsak

1 cay kaşığı sumak

Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı tarifler

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Pancarları veya patatesleri kabuğunu incecik soyun ve mandolin rende ile ince dilimler elde edebilirsiniz. Dilimlenmiş pancar veya patatesleri bir kaseye alıp, sarımsak, zeytinyağı ve baharatlar ile iyice harmanlayın ve 10 dakika kadar bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve pancar veya patates dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde kağıdın üzerine yayın.15-20 dakika kadar pişirin, 5 dakika da fırının kapağı açık pişirin. Fırından çıkan cipsleri tuzla harmanlayıp servis edebilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

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