Uzmanından yılbaşı sofralarını süsleyecek "sağlıklı tarifler"

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Pancarları veya patatesleri kabuğunu incecik soyun ve mandolin rende ile ince dilimler elde edebilirsiniz. Dilimlenmiş pancar veya patatesleri bir kaseye alıp, sarımsak, zeytinyağı ve baharatlar ile iyice harmanlayın ve 10 dakika kadar bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve pancar veya patates dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde kağıdın üzerine yayın.15-20 dakika kadar pişirin, 5 dakika da fırının kapağı açık pişirin. Fırından çıkan cipsleri tuzla harmanlayıp servis edebilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.