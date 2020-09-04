Yazın en sevilen meyvelerinden olan üzüm tadı ve besleyiciliği ile vazgeçilmezlerden. Kimisi tarafından pek sevilmese de üzüm çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte üzüm çekirdeğinin bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 12:52Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 12:54
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Üzüm çekirdeğinin vücuda yararlarını bilseniz çekirdeksiz üzümü tercih bile etmezsiniz. İşte hayatınızda büyük değişikliğe neden olacak üzüm çekirdeğinin faydaları.
Çekirdeksiz üzüm daha çok tercih edilmesine rağmen çekirdekli üzümün insan sağlığına daha fazla faydası vardır. Uzmanlarında yakından takip ettiği üzüm çekirdeğinin faydalarını haberimizin detayında bulabilirsiniz
Otantik lezzetler arasında en popüler olan üzümün faydası olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinir. Güçlü bir antioksidan olan üzümün bilinmeyen bir yönü ise çekirdeklerinin oldukça faydalı olmasıdır.
Ilıman iklimlerde yetişen üzüm iyi saklandığından sezon boyunca tüketilebilir. Ekşi ve tatlı olmak üzere iki tada da sahip olan üzümün çekirdekleri son zamanlarda popüler olmaya başladı.
Özellikle yapılan araştırmalarda üzümün çekirdeğinin insan sağlığına faydalarının olduğu ortaya konuldu. Eski zamanlardaki kadınların güzellik sırlarının ham maddesi olan üzüm çekirdeği aynı zamanlarda lokman hekimlerin yaptığı tıbbı ilaçlarda da kullanılırdı.