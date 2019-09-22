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Vahşi doğada kartalın kurt avı izleyenleri şoke etti

Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





