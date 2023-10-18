HaberlerGaleriVahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı
Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı
Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde vahşi doğanın en acımasız hayvanları Afrika yaban köpeği ile sırtlan karşı karşıya geldi. Afrika yaban köpeklerinin bölgesine tek başına giren sırtlan hayatının hatasını yaptı.
Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:27
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.