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Haberler Galeri Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde vahşi doğanın en acımasız hayvanları Afrika yaban köpeği ile sırtlan karşı karşıya geldi. Afrika yaban köpeklerinin bölgesine tek başına giren sırtlan hayatının hatasını yaptı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:27

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.

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Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

Afrika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları karşı karşıya! Afrika yaban köpekleri bölgelerine giren sırtlanı tek yakaladı

O anlar ise böyle görüntülendi.

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