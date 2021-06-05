Vaka sayılarının sıfırlanması, Çeşme'ye gelişi hızlandırdı

"Gurbetçiler de geldi"

Yurt dışından gelen tatilcilerin de olduğunu kaydeden Demir, "Gurbetçilerimiz de ilçemize gelmeye başladı. Çeşme'de oldukça fazla gurbetçimiz var. ÇEŞTOB olarak PCR desteği verdiğimiz için bunu buradan anlıyoruz. Sezon güzel başladı. Çeşme'de vakaları takip ediyorduk. Geçen hafta başı vakalar sıfırlandı. Bu da Çeşme'ye tatile gelişi hızlandırdı. Bu kadar yoğun olmamıza rağmen vakaların sıfırlanması gurur verici. Konuklarımızda da bir rahatlık söz konusu ancak tabii ki tedbirliyiz" diye konuştu.



TATİLCİLER MEMNUN

Tatilci İlknur Bektaşoğlu, "Eşim öğlene kadar çalıştı. Öğleden sonra Çeşme'ye geldik. Çok mutlu olduk. Çocuklar da kendilerini kuma gömdü. İyi ki cumartesi günü kısıtlama yok. Çok mutluyuz. Bugünleri çok bekledik. Sosyal mesafe kurulmamıştı ama biz kendimizi korumaya aldık" dedi.