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Haberler Galeri Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

Vaka sayılarının arttığı İzmir'de, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarak evlerinde kaldı.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 18:53
Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre 100 bin nufusta görülen koronavirüs vaka oranında İzmir'de 156.48 olan vaka sayısı 218.88'e yükseldi.

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Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

Risk haritasında yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renk olarak gösterilen İzmir'de, vatandaşların cumartesi ve pazar günü kısıtlamaya uyarak evderinde kaldıkları gözlendi.

Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

Polis ekiplerinin ise denetimi arttırdığı dikkat çekti.

Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde belli bölgelerde denetim noktaları oluşturdu.

Vakaların yükseldiği İzmir'de hafta sonu sessiz geçiyor

Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurup, sokağa çıkış izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi.

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