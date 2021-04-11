VAV TV yayına başlıyor!

Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV, yarın "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" diyecek. Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla SABAH'a anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi.