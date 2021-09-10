Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’in mutlu günü!

Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini bugün taçlandırdılar. Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı. İşte Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in düğününden detaylar...
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 09:42Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 09:51
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Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in birliktelikleri bugün mutlu sonla bitti.
Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.
İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.
"BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"
Çiftin nikahı sosyal medyada da yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nikahden hemen bir paylaşımda bulundu ve paylaştığı fotoğrafın hemen altına, 'Kızlar ben hazırım, bekliyorum.' notunu ekledi.