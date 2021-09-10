Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’in mutlu günü!

Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in birliktelikleri bugün mutlu sonla bitti.