Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Gönüllü olarak alınan bu karar doğrultusunda kapanan kahvehanelerin kapılarına "Pandemi nedeni ile ilçe halkımızın ve müşterilerimizin sağlığını koruma amacıyla gönüllü olarak almış olduğumuz karar ile 1 ay süre ile işletmemiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazıları asıldı.