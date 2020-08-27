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Haberler Galeri Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki kahvehane işletmecileri Kornona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gönüllü olarak 1 ay süreyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:17 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:17
Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Kızılören Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının girişimleriyle ilçede faaliyet gösteren kahvehaneler ve kıraathaneler Covid-19 önlemleri kapsamında 1 ay süreyle kapalı olacak.

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Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Gönüllü olarak alınan bu karar doğrultusunda kapanan kahvehanelerin kapılarına "Pandemi nedeni ile ilçe halkımızın ve müşterilerimizin sağlığını koruma amacıyla gönüllü olarak almış olduğumuz karar ile 1 ay süre ile işletmemiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazıları asıldı.

Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, ilçe esnafının aldığı bu duyarlı davranışın örnek olması gerektiğini belirterek, "Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde ilçemizde bazı vakalar oldu.

Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar

Nisan ayında maalesef bir tane vatandaşımızı salgın nedeniyle kaybettik. Durum böyle olunca ilçemizde duyarlılık oluştu. Kahveci esnafımızda pandemiye karşı bir duyarlılık örneği göstererek 1 ay süreyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu ve bulaşın yaygın olabileceği kahvehaneleri kapatma kararı aldı. Umarız ilçe esnafımızın aldığı bu karar tüm ilimize örnek olur" dedi.

İHA

Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar
Virüs yayılmasın diye kahvehanelerini gönüllü olarak kapattılar
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