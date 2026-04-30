VİZYONA GİRECEK FİLMLER 2026 | Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

"İLİŞKİ"



Michel Franco'nun yönettiği "İlişki"de, Jessica Chastain ve Isaac Hernandez başrolleri paylaştı.



ABD ve Meksika ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle:



"Meksikalı genç balet Fernando, dünya çapında tanınmanın ve ABD'de yaşamanın hayalini kurar. Sosyetik ve hayırsever sevgilisi Jennifer'ın onu destekleyeceğine inanarak her şeyi geride bırakır. Ancak Fernando'nun gelişi, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst eder. Jennifer hem kendi geleceğini hem de Fernando'nunkini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır."



Yüzeyde bir ilişki hikayesi gibi görünen film, temelde Michel Franco sinemasında sık görülen güç, sınıf ve bağımlılık dinamiklerini irdeliyor. Film boyunca, iki insanın duygusal yakınlığından çok ekonomik farklar, sosyal statü ve psikolojik üstünlük unsurları öne çıkıyor.