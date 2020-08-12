  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş ürün yelpazesini genişletti.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54
Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

KOSGEB'den de aldığı krediyle hem üretimini hem de çalışan sayısını arttıran Serap Karakaş, vücudun, ihtiyaçlarına göre 1 kilodan 10 kiloya kadar fonksiyonelli makarna ürettiklerini açıkladı. Öğretmen olan eşi Nadir Karakaş'ın emekli olması sonrası eşinin baba ocağı olan kırsal Kulak Mahallesi'ne yerleşen ve burada kırlardan ve bahçesinden komşu kadınlarla birlikte sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş, sonrasında ürün yelpazesine tarhana ve sebze püreli arpa şehriyeyi de kattı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Karakaş, şimdilerde ihracata hazırlanıyor. Karakaş, "Bizler vücudun ihtiyacına göre makarna üretiyoruz, bebekler, sporcular, yetiştirme döneminde ayrı, midesinden rahatsız hastalar, kemoterapi gören, otizmli olan hastalar için soya ve mısır hiç kullanmıyoruz. Tüm sebzelerimizi kendimiz yetiştirip, püre yapıp makarna ile birleştiriyoruz. İhracat için güzel beklentilerimiz var, biz sağlam partnerlerle yola çıkmak istiyoruz. İhracat belgemizi almak üzereyiz, Almanya ve Hollanda ile konteyner sevkiyatlarımız başladı.

Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Kapasitemiz artık günlük bir tonu buluyor, bu rakam da bizim gibi aile şirketi için gurur verici, hastalanmadan sağlığımıza nasıl katkı yapacağız, bakliyat unlarıyla üretim yapıyoruz.

Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Son günlerde adı çok geçiyor, özellikle Covid-19 için bağışıklığı güçlendirici mürver ekstresi koyuyoruz. Tüketicimizin talebi, ihtiyacı doğrultusunda makarnalar üretiyoruz, makarnayı bir beslenme aracından çok, çok fonksiyonelli bir ürün haline getiriyoruz" dedi.

Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Halen on kişiyi istihdam eden Karakaş, amacının ürün yelpazesini daha da genişleterek, daha çok kişiye istihdam sağlamak olduğunu söylerken, kendilerine her zaman destek olan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'ya da teşekkür etti.

İHA

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü
İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü
  • SON DAKİKA