Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

KOSGEB'den de aldığı krediyle hem üretimini hem de çalışan sayısını arttıran Serap Karakaş, vücudun, ihtiyaçlarına göre 1 kilodan 10 kiloya kadar fonksiyonelli makarna ürettiklerini açıkladı. Öğretmen olan eşi Nadir Karakaş'ın emekli olması sonrası eşinin baba ocağı olan kırsal Kulak Mahallesi'ne yerleşen ve burada kırlardan ve bahçesinden komşu kadınlarla birlikte sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş, sonrasında ürün yelpazesine tarhana ve sebze püreli arpa şehriyeyi de kattı.