Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor

Karakaş, şimdilerde ihracata hazırlanıyor. Karakaş, "Bizler vücudun ihtiyacına göre makarna üretiyoruz, bebekler, sporcular, yetiştirme döneminde ayrı, midesinden rahatsız hastalar, kemoterapi gören, otizmli olan hastalar için soya ve mısır hiç kullanmıyoruz. Tüm sebzelerimizi kendimiz yetiştirip, püre yapıp makarna ile birleştiriyoruz. İhracat için güzel beklentilerimiz var, biz sağlam partnerlerle yola çıkmak istiyoruz. İhracat belgemizi almak üzereyiz, Almanya ve Hollanda ile konteyner sevkiyatlarımız başladı.