Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağı, yalnızca lezzetiyle değil sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. "Sıvı altın" olarak anılan bu doğal besin; sindirim sisteminden cilt sağlığına, metabolizmadan kemik yapısına kadar pek çok alanda vücuda destek sağlıyor. Güçlü antioksidan içeriği sayesinde kansere yakalanma riskini azaltabileceği belirtilen zeytinyağı, aynı zamanda karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmasıyla da öne çıkıyor. Uzmanlar ise özellikle sabah aç karna bir kaşık zeytinyağı tüketmenin faydalarına dikkat çekiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Şifalı etkileri ile bilinen zeytinyağının faydaları son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlıklı yağlar kategorisinde yer alan zeytinyağı, hem cilt hem de genel vücut sağlığımız açısından son derece faydalı. Halk arasında sıvı altın adıyla da bilinen bu yağı yemeklerinizde kullanabilir ya da içebilirsiniz.
Zeytinyağını içecekseniz, özellikle sabah kahvaltısında, birkaç yemek kaşığı kadar içmenizi tavsiye ederiz. Akşam zeytinyağı içmek, zararlı değildir; ancak uzmanlar genellikle sabahları içilmesini öneriyor.
Metabolizmayı Hızlandırır İltihabı Önler ve Azaltır Kalp Dostudur Kötü Kolesterolü Düşürür Sindirim Sistemini İyileştirir Kansere Yakalanma Riskini Azaltır Hücre Duvarını Güçlendirir Karaciğeri Temizler Kemikleri Güçlendirir Cilt Sağlığını Korur
"Zeytinyağı içmek faydalı mı" sorusu sıklıkla soruluyor. Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar bakımından zengin bir besindir. Ayrıca bol miktarda antioksidan, polifenoller ve oleik asit içerir. Tüm bu bileşenler zeytinyağını sağlıklı bir yağ yapmaktadır.
Zeytinyağı başta kalp ve damar rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi gelir. İşte zeytinyağının mucizevi faydaları…
1) METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
"Zeytinyağı içmek zayıflatır mı" diye merak edenler için hemen açıklayalım. Zeytinyağı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır. Diyet yapıyor ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, salata ve yemeklerinizde zeytinyağı kullanmanızı öneririz.
2) İLTİHABI ÖNLER VE AZALTIR
Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Vücuttaki mevcut iltihabı azaltır.
3) KALP DOSTUDUR
% 70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı, bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltır. Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.
4) KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterol, pulmoner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini arttırır. Zeytinyağı içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolün olumsuz etkilerini azaltır. Ayrıca iyi kolesterol türü olan HDL kolesterolün seviyesini arttırır.
5) SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR
Zeytinyağının en çok bilinen etkilerinden biri de sindirim sürecine destek olmasıdır. Bu mucizevi besin, içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini temizler. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve fonksiyonlarının doğru şekilde yerine gelmesi için yardımcı olur.
6) KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR
Zeytinyağı kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağının asidik içeriğinin bağırsak ve rektum kanserine zemin hazırlayan faktörleri büyük ölçüde ortadan kaldırır. Bir başka araştırmaya göre ise; zeytinyağı içerisindeki hidroksitirosol sayesinde, postmenopozal kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcıdır.
7) HÜCRE DUVARINI GÜÇLENDİRİR
Zeytinyağı içerisindeki polifenoller sayesinde hücre duvarının oluşturulmasını destekler. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır.
8) KARACİĞERİ TEMİZLER
Güçlü bir antioksidan olan zeytinyağı, karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırır. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarını destekler.
9) KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Zeytin yüksek oranda kalsiyum içeren bir besindir. Zeytinden elde edilen zeytinyağı ise bu sayede kemikleri korur ve güçlendirir. Bu nedenle özellikle yaşlıların ve gelişme çağındaki çocukların zeytinyağı tüketmeleri önerilir.
10) CİLT SAĞLIĞINI KORUR
Yüksek oranda E vitamini içeren zeytinyağı, bu sayede cildi güneş ışınları ve rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca nemlendirici etkiye sahiptir. Cilt için çok iyi bir doğal nemlendiricidir. Cildi cilt kanseri, gül hastalığı, iltihaplar ve sivilce gibi etkenlerden korur. Antioksidan açısından zengin olduğu için yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ciltteki ince çizgileri ve kırışıklıkları yok eder. Cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.
ZEYTİNYAĞI İLE İLGİLİ SIKLIKLA SORULAN SORULAR:
ZEYTİNYAĞI İÇMEK KİLO ALDIRIR MI?
Yapılan araştırmalar sonucunda zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağların kiloya sebep olmadığı ortaya konmuştur. Benzer araştırmalarda zeytinyağının kilo vermeye sürecini desteklediği gözlenmiştir.
ZEYTİNYAĞI İÇMEK KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?
Zeytinyağı ince bağırsağı çalıştırarak kabızlığı önler. Ayrıca katı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır. Sindirilen atıkların bağırsaklara geçişine destek olur. Zeytinyağı bağırsaklar için adeta bir müshil gibi etki gösterir. Özellikle kronik kabızlık sorunu yaşayanların yemeklerini zeytinyağı ile yapmalarını, ayrıca günde bir yemek kaşığı zeytinyağı içmelerini tavsiye ederiz.
ZEYTİNYAĞI İÇMEK MİDE BULANTISI YAPAR MI?
Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Aslında zeytinyağı doğrudan mide bulantısı yapmaz. Ancak bazı kişilerin midesi hassas olabilir. Bazıları ise zeytinyağının tadından ve kokusundan hoşlanmayabilir. Bu kişiler zeytinyağı içtiğinde mide bulantısı sorunu yaşayabilirler.
ZEYTİNYAĞI İÇMEK ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?
Zeytinyağı içmek bir anda öksürüğü kesmez. Bununla birlikte boğazı rahatlatan bir etkisi olabilir. Öksürük ve soğuk algınlığı şikayeti için bal, zeytinyağı ve limon suyu karışımı önerilir. Bu karışımı hazırlamak için: 3 yemek kaşığı limon suyunu bir bardak bal ve yarım bardak zeytinyağı ile birlikte bir tencereye koyun. Tencereyi ocağın üzerine alıp kısık ateşte 5 dakika ısıtın. Hazırladığınız bu karışımı gün içerisinde 2 saat arayla bir yemek kaşığı kadar tüketin. Bu karışım soğuk algınlığının neden olduğu boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetleri kısa sürede giderir.
AÇ KARNINA ZEYTİNYAĞI İÇMEK NE İŞE YARAR?
Özellikle sabahları, aç karna zeytinyağı içmek mideyi rahatlatır. Mide yanması ve gaz gibi problemleri ortadan kaldırır. Mide asidini dengeler. Ülser ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.