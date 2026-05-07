Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

Şifalı etkileri ile bilinen zeytinyağının faydaları son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlıklı yağlar kategorisinde yer alan zeytinyağı, hem cilt hem de genel vücut sağlığımız açısından son derece faydalı. Halk arasında sıvı altın adıyla da bilinen bu yağı yemeklerinizde kullanabilir ya da içebilirsiniz.

Zeytinyağını içecekseniz, özellikle sabah kahvaltısında, birkaç yemek kaşığı kadar içmenizi tavsiye ederiz. Akşam zeytinyağı içmek, zararlı değildir; ancak uzmanlar genellikle sabahları içilmesini öneriyor.