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Vücut tipine göre kilo verme önerileri

Sağlıklı bir şekilde kilo verilmesinde pek çok etken faktör önem taşıyor. Verilen kiloların geri alınmamasında vücut tipinizde önem taşıyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, "Vücut tipinin sadece görsel sonuçları olmayıp, kişinin yiyeceklere nasıl tepki verdiğini de etkiliyor. Bu nedenle kilo vermek ve sağlık hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak isteyenlerin vücut tiplerine göre diyet programı belirlemeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu. Peki hangi vücut tipi nasıl beslenmeli? Kilo verirken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:03 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:11
Vücut tipine göre kilo verme önerileri

Şişmanlıkta vücut yağının yoğunlaştığı bölgeye göre vücut tipini elma ve armut şekli olarak iki temel gruba ayırmak mümkün. Prof. Dr. Birol Saygı'ya göre, elma vücut şekline sahip insanlar, ağırlıklarının çoğunu göbek çevresinde taşıma eğiliminde olup daha ince bir alt vücuda sahipler.

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Vücut tipine göre kilo verme önerileri

Bu vücut şekli genellikle erkeklerde bayanlara oranla daha sık görülüyor. Bedenin üst kısmı şişman olanlarda; koroner kalp hastalıkları, insüline bağımlı olmayan Tip II diyabet (şeker hastalığı) ve hipertansiyon daha sık görüldüğü için elma tipi şişman olanların kesinlikle zayıflaması gerekiyor.

Vücut tipine göre kilo verme önerileri

KİLO VERMENİN EN İYİ YOLU

Şişmanlık, yağ dokusunun artışına bağlı olarak vücut ağırlığının artması olarak tanımlanıyor. Metabolizma ve yeme alışkanlıkları, vücudun kas kütlesi ve vücut yağ yüzdesini belirliyor. Vücut yağının yoğunlaştığı bölge, insülin duyarlılığı ve kilo alımının önemli bir belirleyicisi olabiliyor.

Vücut tipine göre kilo verme önerileri

Vücut tipinin sadece görsel sonuçları olmayıp, kişinin yiyeceklere nasıl tepki verdiğini de etkiliyor. Bu nedenle kilo vermek ve sağlık hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak isteyenlerin vücut tiplerine göre en iyi kilo verme ipuçlarını önemsemesi gerekiyor.

Vücut tipine göre kilo verme önerileri

"DÜŞÜK GLİSEMİK DİYET YARARLI"

Elma şekilli vücut tipine sahip olanların kalp hastalığına daha yatkın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Saygı, "İç organları çevreleyen yağ, çok tehlikeli olmasına rağmen, metabolik olarak aktiftir ve uygun bir diyet izlenirse kaybedilmesi kolaydır. Uygun bir diyetle birkaç hafta içinde karın yağı azaltılabilir" diyor. Düşük glisemik bir diyetin elma vücut şekli için yararlı olduğunu belirten Saygı, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Düşük glisemik bir diyet; yeşil sebzeler, bakliyatlar ve kepekli tahılları içerir. Beyaz ekmek, makarna, pirinç, hamur işleri, kurabiyeler ve şekerlemelerden kesin uzak durmak gerekir.

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