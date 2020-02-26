Vücut tipine göre kilo verme önerileri

Sağlıklı bir şekilde kilo verilmesinde pek çok etken faktör önem taşıyor. Verilen kiloların geri alınmamasında vücut tipinizde önem taşıyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, "Vücut tipinin sadece görsel sonuçları olmayıp, kişinin yiyeceklere nasıl tepki verdiğini de etkiliyor. Bu nedenle kilo vermek ve sağlık hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak isteyenlerin vücut tiplerine göre diyet programı belirlemeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu. Peki hangi vücut tipi nasıl beslenmeli? Kilo verirken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler...