  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Vücut yaşınızı hesaplama artık sizin de elinizde. Vücut yaşı sağlık göstergeleriyle de hesaplanabilir. İşte size biyolojik yaşınızı hesaplama testi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 14:00

Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

İngiliz bilim insanları, insanın gerçek vücut yaşının fiziksel sağlık göstergeleriyle hesaplanabileceğini düşünüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Yaşlanma uzmanı Prof. Robert Weale, biyolojik yaşın takvim yaşından daha fazla olabileceğini belirtti. Daily Mirror gazetesi de, biyolojik yaşı hesaplama testi yayımladı.

Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Cilt Elastikiyeti

Cilt yaşlandıkça, kolajen ve elastin maddeleri azalır ve elastikiyetini kaybeder.

Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Elinizin üzerindeki deriyi çimdikler gibi tutarak çekin ve bir dakika bu şekilde tutun. Deriyi bıraktığınızda tekrar normal, düz hale gelmesi ne kadar zaman alıyor?

Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

1 - 2 saniye: 30'lu yaşlar
3 - 4 saniye: 40'lı yaşlar
5 - 10 saniye: 50'li yaşlar
11 - 30 saniye: 60'lı yaşlar
31 - 45 saniye: 70'li yaşlar
45 saniye üzerinde: 80'li yaşlar

SON DAKİKA