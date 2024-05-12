Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

İngiliz bilim insanları, insanın gerçek vücut yaşının fiziksel sağlık göstergeleriyle hesaplanabileceğini düşünüyor. Yaşlanma uzmanı Prof. Robert Weale, biyolojik yaşın takvim yaşından daha fazla olabileceğini belirtti. Daily Mirror gazetesi de, biyolojik yaşı hesaplama testi yayımladı. Cilt Elastikiyeti Cilt yaşlandıkça, kolajen ve elastin maddeleri azalır ve elastikiyetini kaybeder. Elinizin üzerindeki deriyi çimdikler gibi tutarak çekin ve bir dakika bu şekilde tutun. Deriyi bıraktığınızda tekrar normal, düz hale gelmesi ne kadar zaman alıyor? 1 - 2 saniye: 30'lu yaşlar Tepki Testi Tepki verme hızı yaşlandıkça azalır. Bunu ölçmek için, yazı yazarken kullandığınız elinizi açın ve bir arkadaşınızdan elinizin üzerinde 45 cm'lik bir cetvel tutmasını isteyin. Cetveli bıraktığında yakalayın. Tuttuğunuz yer, ne kadar hızlı tepki verebildiğinizi gösterir. Zihinsel Zindelik 100'den geriye doğru 0'a kadar 7'şer 7'şer sayın. Ne kadar sürede sayabiliyorsunuz? 25 saniyeden uzun sürmesi zihinsel yaşlanma göstergesidir. 14 cm'ye kadarsa: 20'li yaşlar 20 saniyeden kısa: 40 yaşın altındasınız Emin olmak için bir test daha yapın. Bir dakika içinde aklınıza kaç tane meyve ve sebze ismi geliyor? 60 yaşın altındakiler, en az 15 tane bulabilir. Denge Testi Sağ ayağınızı 45 derece eğik halde tutarak sol ayağınızın üzerinde durun, ellerinizi de kalçanızın üzerine koyun ve gözlerinizi kapatın. Dengenizi kaybedip sağ ayağınızı yere koymadan ne kadar durabileceğinizi ölçün. Bu hareketi birkaç dakika arayla 3 kez tekrarlayın ve bu şekilde ortalama ne kadar durabildiğinizi hesaplayın. 70 saniye üzeri: 20'li yaşlar 40 - 49 saniye: 50'li yaşlar Gözbebeği Boyu Gözbebekleri yaşlandıkça küçülür. Ancak ışık da gözbebeğinin küçülmesine yol açtığı için bu testi normal gün ışığında yapmalısınız. Gözbebeğinizin çapı 4 mm ise biyolojik yaşınız 30; 2 mm ise 60'tır. Kornea Testi 80'li yaşlara geldiğinizde kornea çevresindeki beyazlık tam bir daire şeklini alır.