Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre her gün karbonat içmek bu iltihaplanmalarla mücadele etmenin ucuz ve pratik bir yoludur.

Bağışıklık sisteminde hayati bir rol oynayan dalağınız potansiyel tehlike içeren bir bakteri veya virüs tespit ettiğinde bunlarla savaşmak için beyaz kan hücrelerini serbest bırakır. Bu beyaz kan hücrelerinin işlevi vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek için iltihaplara sebep olmaktır.