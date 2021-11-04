WhatsApp masaüstü kullanım için yeni üç özelliğini duyurdu

WhatsApp masaüstü kullanım için yeni üç özelliğini duyurdu

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, Twitter'dan duyurdu.WhatsApp, masaüstü versiyonu için üç yeni özelliğini güncellemeyle birlikte hizmete sunacak. Uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliği de masaüstünde faaliyete geçecek.