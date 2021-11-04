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WhatsApp masaüstü kullanım için yeni üç özelliğini duyurdu
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, Twitter'dan duyurdu.WhatsApp, masaüstü versiyonu için üç yeni özelliğini güncellemeyle birlikte hizmete sunacak. Uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliği de masaüstünde faaliyete geçecek.
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:29Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:37
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Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek üç yeni özelliğini duyurdu. İşte bu üç özellik....
WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Bu özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.
ÇIKARTMA ÖNERİSİ
Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker'ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.
WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME
WhatsApp'a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.
'HERKES İÇİN SİL' SINIRSIZ OLACAK
Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere 'Herkes için sil' özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.