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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar
Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar
Kızıldeniz'de balık tutmaya çalışan bir denizci yakaladığı büyük balıkla büyük sevinç yaşadı. Yakaladığı büyük balığı teknesine alan kişi balığın karnını yardı ve içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:24
Kızıldeniz'de balık avına çıkan bir kişi yakaladığı dev balıkla görenleri şaşkına çevirdi.
Balık tutmaya çalışan bir denizci, bir türlü yemi kapmayan balıktan şüphelendi.
"Golden balıklar doğaları gereği çok obur olurlar, bu balık neden bir türlü yemi yemiyor" diye şaşıran denizci, balığı yakalamayı başardı ve teknesine alarak karnını yardı.
Balığın içinden bakın ne çıktı.