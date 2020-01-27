Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Doğada ilkel malzemelerle yapılanlar pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Onlardan biri de eliyle balık avlayan youtuber kadın oldu. Yakaladığı balığın içinden öyle şeyler çıktı ki görenler şaştı kaldı.