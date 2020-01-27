  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Doğada ilkel malzemelerle yapılanlar pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Onlardan biri de eliyle balık avlayan youtuber kadın oldu. Yakaladığı balığın içinden öyle şeyler çıktı ki görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:17 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:18
Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki görenler şaştı kaldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...

İşte ilk kez göreceğiniz, birbirinden ilginç balık avlama yöntemleri...

Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...
Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...
Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisiyle şok etti!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisiyle şok etti!
BİZE ULAŞIN