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Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki...
Doğada ilkel malzemelerle yapılanlar pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Onlardan biri de eliyle balık avlayan youtuber kadın oldu. Yakaladığı balığın içinden öyle şeyler çıktı ki görenler şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:17Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:18
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Yakaladığı balığın içinden öyle bir şey çıktı ki görenler şaştı kaldı.