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Haberler Galeri Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!

Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından, buralardaki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:17
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!

Milas ilçesi sınırlarında başlayıp, Bodrum'a sıçrayan ve ekiplerin günler süren yoğun mücadelesi sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında, özellikle Aşağı-Yukarı Mazı ve Çökertme mahallelerindeki ormanlık alanlar zarar gördü.

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Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!

Yangının söndürülmesinin ardından yatların ve teknelerin koylara demir attıkları görüldü.

Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!

Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle tekneleriyle tercih ettikleri Çökertme, Taşlıyalı, İnceyalı, Hurma, Ilgın ve Sedef koyları yangın sırasında boşaltılmış, açıkta demirli tekneler de ayrılmıştı.

Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
Yangın sonrası tatilciler Bodrum'a demir attı!
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