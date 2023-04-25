Yangında küle dönmüştü! Çökertme Koyu yeşil örtüye kavuşuyor

Mavi ile yeşilin birleştiği, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'da, 29 Temmuz 2021'de Marmaris'te başlayıp, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ilçelerinde yaklaşık 60 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında dünyaca ünlü koyların yeşil örtüsü de yok olmuştu.