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Haberler Galeri Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Mavi ve yeşilin buluştuğu Marmaris'te meydan gelen yangın sonrası ilçenin cennet köşelerinden geriye kalan izler havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42
Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün boyunca etkili olan ve bazı hanelere de sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası kontrol altına alınmıştı

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Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Meydana gelen yangının ardından ise yürekleri burkan görüntüler kaldı.

Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Marmaris'te yeşil ve mavinin birleştiği cennet köşelerinin birçoğundan ise geriye sadece külleri kaldı.

Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Armutalan Seyir Tepesi, İçmeler Turunç Yolu, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu gibi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan noktadaki ormanlık alanların rengi griye döndü.

Yangından geriye kalanlar... Marmaris havadan görüntülendi

Yangından geriye kalan izler felaketin tablosunu bir kez daha hatırlattı.

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