Yapımı 2,5 ay sürüyor! Körüklü efe çizmeleri fiyatı ile dudak uçuklattı

Bunların yapım süresi ve işçiliği uzun olduğu için fiyatı daha yüksek. Önceden bunları toprak ağaları, zeytin ağaları, zengin olan kişiler kullanabiliyordu. Şimdi günümüzde maalesef dekor maksatlı veya halk oyunlarında vesaire o tarz yerlerde kullanılıyor. Bu zamana kadar film setlerine göndermedik. Film setlerinde Aydın yöresi çizmeleri fiyatı daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Bizi tanıyan olmadığı için film setlerine herhangi bir talep olmadı" diye konuştu.