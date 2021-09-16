Yapımı 2,5 ay sürüyor! Körüklü efe çizmeleri fiyatı ile dudak uçuklattı

Ağaç çivi ile dönülür, batırma, kazıma yapılır, ökçesi tamamen köseledir, köseleler katlanarak ve ağaç çivi ile monte edilerek yapılır. Yaklaşık bir çizmenin yapım süresi iki ila iki buçuk ay sürer. Çünkü kuruması, körüğünün basılması lazım. Basılmadığı zaman buraları düz olur. Basıldığı zaman şu şekilde körüklü halini alır. Düzgün bakıldığı zaman, şu anki boyalar ile değil de, eski fırça ile yapılan boyalar ile düzgün şekilde korunduğu zaman yaklaşık otuz, otuz beş yıl kullanılır. Özel olarak ürettiğim körüklü çizmeleri 2 bin liradan satıyorum" dedi.