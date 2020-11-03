Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle şaşırttı!

Yaprak Dökümü dizisine nasıl başladığını, anılarını ve dizinin yayınlandığı dönemde set arkadaşlarıyla arasının nasıl olduğundan bahseden güzel oyuncu, Neslihan Atagül ile o dönemler dost denecek kadar yakın olmasına rağmen kendisini düğününe davet etmediği için biraz kırgın olduğunu açıkladı.