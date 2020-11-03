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Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle şaşırttı!
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Yaprak Dökümü'nde Sedef karakterini canlandıran Seda Demir görenleri şaşırtıyor. Dizide gösterdiği performansla adından söz ettiren Demir, 13 yıl sonra ekranlarda görüntülendi.
Giriş Tarihi: 3 Kasım 2020 Salı 16:49
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Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey ve ailesinin kapı komşuları Nehir Hanım'ın kızı rolünde tanıdığımız Sedef'in şimdilerde nasıl gözüktüğünü merak ediyor musunuz?
Yaprak Dökümü ile sevilen ve Sedef karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Seda Demir şu anda 36 yaşında.
İzlendiği döneme damgasını vuran ve bu sayede neredeyse tüm oyuncularını şöhrete kavuşturan Seda Demir, televizyon programına katıldı. Şimdilerde ekranlardan uzak kalan Seda Demir, iş konusunda iyi tercihler yapamadığını bu sebeple TV dünyasından uzak kaldığını açıkladı.
Aradan 13 yıl geçmesine rağmen hala parıl parıl parlayan gözleriyle 2. Sayfa'ya konuk olan Seda Demir, adeta yıllara meydan okuyor.
Yaprak Dökümü dizisine nasıl başladığını, anılarını ve dizinin yayınlandığı dönemde set arkadaşlarıyla arasının nasıl olduğundan bahseden güzel oyuncu, Neslihan Atagül ile o dönemler dost denecek kadar yakın olmasına rağmen kendisini düğününe davet etmediği için biraz kırgın olduğunu açıkladı.