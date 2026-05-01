HaberlerGaleri Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız
Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız
Spor, diyet, yeni alışkanlıklar… Birçok kişi değişim için ayın başını, 'pazartesi'yi, 'doğru zaman'ı, 'yarın'ı bekliyor. Peki, o 'yarın' neden hiç gelmiyor?
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor, diyet, yeni bir hayat düzeni… Birçok kişi değişmek istediğini söylüyor ama harekete geçmek için hep 'ayın başı'nı, 'pazartesi'yi, 'yarın'ı bekliyor. Oysa psikolojiye göre bu yarın, çoğu zaman hiç gelmiyor. Çünkü sorun zaman değil, zihnin değişime karşı geliştirdiği direnç. Peki, 'yarın' neden hiç gelmiyor?
Bir şeyi ertelemek, o anki rahatsızlığı ortadan kaldırır. Beyin, bu kısa vadeli rahatlığını adeta ödül olarak görür.
2- BAŞLAMAMAK, BAŞARISIZ OLMAKTAN DAHA GÜVENLİ GELİR
Zihin, riske girmek yerine ertelemeyi seçer. Bir şeye başlamazsanız başarısız olmazsınız.
3- BÜYÜK HEDEFLER GÖZ KORKUTUR
'Hayatımı değiştireceğim' gibi büyük kararlar, başlamayı zorlaştırır çünkü beyin bunu tehdit olarak algılar.
4- 'DOĞRU ZAMAN' BİR YANILSAMADIR
Mükemmel an diye bir şey yoktur. Bekledikçe başlangıç daha da uzaklaşır.
5- MOTİVASYON SANDIĞINIZ KADAR ÖNEMLİ DEĞİL!
Çoğu insan başlamadığı için motive olamadığını söyler, motive olmadığı için de başlamaz. Bu bir kısır döngüye dönüşür.
6- KİMLİK ÇATIŞMASI YAŞANIR
"Zaten iradesizim", "Ben beceremiyorum", "Ben böyleyim" cümleleri bir kabulleniş değil, değişiminizin önüne ördüğünüz görünmez bir duvardır.
7- KÜÇÜK ADIMLAR KÜÇÜMSENİR
Değişim birden gelmez. Değişim dediğimiz şey küçük ama istikrarlı adımların toplamıdır.
Hayatınızı değiştirmek için yarını, 'pazartesi'yi, 'ayın başını' bekliyorsanız, aslında hiç başlamıyorsunuz. Değişim doğru zamanı bulmakla ilgili değildir, çünkü 'doğru zaman' hiçbir zaman gelmez. Doğru zamanı beklemeyi bırakıp, o anı yaratmakla başlamalısınız.