Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

Spor, diyet, yeni alışkanlıklar… Birçok kişi değişim için ayın başını, 'pazartesi'yi, 'doğru zaman'ı, 'yarın'ı bekliyor. Peki, o 'yarın' neden hiç gelmiyor?

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

Spor, diyet, yeni bir hayat düzeni… Birçok kişi değişmek istediğini söylüyor ama harekete geçmek için hep 'ayın başı'nı, 'pazartesi'yi, 'yarın'ı bekliyor. Oysa psikolojiye göre bu yarın, çoğu zaman hiç gelmiyor. Çünkü sorun zaman değil, zihnin değişime karşı geliştirdiği direnç. Peki, 'yarın' neden hiç gelmiyor?

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

1- ERTELEMEK ZİHNİN EN RAHAT KAÇIŞ YOLUDUR

Bir şeyi ertelemek, o anki rahatsızlığı ortadan kaldırır. Beyin, bu kısa vadeli rahatlığını adeta ödül olarak görür.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

2- BAŞLAMAMAK, BAŞARISIZ OLMAKTAN DAHA GÜVENLİ GELİR

Zihin, riske girmek yerine ertelemeyi seçer. Bir şeye başlamazsanız başarısız olmazsınız.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

3- BÜYÜK HEDEFLER GÖZ KORKUTUR

'Hayatımı değiştireceğim' gibi büyük kararlar, başlamayı zorlaştırır çünkü beyin bunu tehdit olarak algılar.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

4- 'DOĞRU ZAMAN' BİR YANILSAMADIR

Mükemmel an diye bir şey yoktur. Bekledikçe başlangıç daha da uzaklaşır.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

5- MOTİVASYON SANDIĞINIZ KADAR ÖNEMLİ DEĞİL!

Çoğu insan başlamadığı için motive olamadığını söyler, motive olmadığı için de başlamaz. Bu bir kısır döngüye dönüşür.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

6- KİMLİK ÇATIŞMASI YAŞANIR

"Zaten iradesizim", "Ben beceremiyorum", "Ben böyleyim" cümleleri bir kabulleniş değil, değişiminizin önüne ördüğünüz görünmez bir duvardır.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

7- KÜÇÜK ADIMLAR KÜÇÜMSENİR

Değişim birden gelmez. Değişim dediğimiz şey küçük ama istikrarlı adımların toplamıdır.

Yarın diye bir şey yok: Değişmek istemiyorsanız böyle kalacaksınız

Hayatınızı değiştirmek için yarını, 'pazartesi'yi, 'ayın başını' bekliyorsanız, aslında hiç başlamıyorsunuz. Değişim doğru zamanı bulmakla ilgili değildir, çünkü 'doğru zaman' hiçbir zaman gelmez. Doğru zamanı beklemeyi bırakıp, o anı yaratmakla başlamalısınız.