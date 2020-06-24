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Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
Kütahya'da domates üreten 64 yaşındaki Tavacı çiftinin, ürünlerini dolu vurdu. Yaşlı çift, hasat edecekleri döneme çok az bir süre kala, 20 dakikada yaklaşık 5 ton domateslerinin dolu yağışıyla tamamen telef olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:37
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan ve kendi imkanları ile 15 yıldır organik domates üreten 64 yaşındaki Tavacı çiftinin, yoğun dolu yağışı nedeniyle 20 dakikada tüm ürünleri telef oldu.
Kış aylarında 5 litrelik su şişelerini keserek üzerini kapattıkları domates fidelerini donmaktan koruyan yaşlı çift, sera içerisini ısıtmak için her sera için 5'er adet tüp kullandıklarını, ancak mahsulü hasat edecekleri döneme çok az bir süre kala, 20 dakikada yaklaşık 5 ton domateslerinin dolu yağışıyla tamamen telef olduğunu söylediler.
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
Tüm birikimini Emet ilçesi Eğrigöz Bahçeleri Mevkii'nde domates üretimine yatırdığını ve yaklaşık 25 bin TL zararı olduğunu belirten 64 yaşındaki Süleyman Tavacı, ''Hasat dönemine çok az bir süre kalmıştı.
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
Domateslerin üzerine yaptığım naylon serayı güneş ışığını görüp kızarsın diye kaldırmıştım.Yağan dolu nedeniyle hiç bir ürün alamayacağım.
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
Zararım 25 bin TL civarında. 15 yıldır üretiyorum ama birikimim yok oldu gitti. Devlet yetkililerimizden yardım bekliyorum'' dedi.
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu
62 yaşındaki Hacer Tavacı, ''Bu zamana kadar kocam ile birlikte ektiğimiz ve yetiştirdiğimiz mahsulümüz dolu yağışıyla yerde kaldı. Devletimizden destek bekliyoruz. Çok mağdur olduk'' diye konuştu.
IHA
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu! 20 dakikada tüm emekleri yok oldu