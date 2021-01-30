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Haberler Galeri Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı

Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı

Vahşi doğadan kameralara yansıyan görüntüler dehşete düşürüyor. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalo öyle bir sonla karşılaştı ki. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 19:55
Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

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Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı

Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı

Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı
Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı
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