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Haberler Galeri Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Yavuz Sultan Selim, sert mizacına rağmen çok sevecen ve duygusaldı. Türk ve Fas dillerine hakim, aynı zamanda iyi bir şairdi. Yavuz Sultan Selim, süs ve ihtişamdan hoşlanmazdı. Her öğün yemekte tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Selim'in çok bilinen küpeli ve pala bıyıklı resminin ona ait olmadığı ve asla sakal bırakmadığı ortaya çıkmıştı. Peki Yavuz Sultan Selim'in neden sakal bırakmadığını biliyor musunuz? Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 12:48 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 12:48

Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğdu.

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Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Babası Sultan II.Bayezit, annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden olan Gülbahar Hatun'dur.

Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

I.Selim uzun boylu, geniş omuzlu, iri kemikli, yuvarlak başlı ve pehlivan yapılıydı. Sert tabiatlı ve cesurdu, 'Yavuz' lakabıda buradan gelmiştir.

Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Kanun ve nizamın uygulanması konusunda kan dökmekten çekinmemiş, bihassa da sadrazamlarını katletmekle ün yapmıştır.

Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sakal bırakmazdı çünkü...

Özellikle sadrazamlarının icraatlerdeki başarısızlıklarını gizleyip yalan söylemelerini hiç affetmezdi.

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