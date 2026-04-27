HaberlerGaleri Yaza fit girmek isteyenlerin gözdesi: Hurma süt diyeti nedir, nasıl yapılır?
Yaza fit girmek isteyenlerin gözdesi: Hurma süt diyeti nedir, nasıl yapılır?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler diyet arayışına hız verdi. Diyet ve sporla forma girmek isteyenlerin son dönemde en çok konuştuğu yöntemlerden biri ise hurma süt diyeti oldu. Kısa sürede etkili sonuçlar vadettiği öne sürülen bu beslenme modeli, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Peki hurma süt diyeti nasıl yapılır, kimler için uygundur? İşte zayıflamak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar…
Yaz mevsimi öncesi kilo vermek isteyenlerin radarına bu kez hurma süt diyeti girdi. Kısa sürede forma soktuğu iddia edilen ve pratik uygulanışıyla dikkat çeken bu beslenme programı, özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan diyetler arasında yer alıyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu, nasıl uygulanıyor ve kimler için uygun?
Birinci haftada kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt içeceksiniz. Öğlen 1 bardak yoğurt, 7 hurma, çeyrek ekmek, ızgara balık ve yağsız salata yiyeceksiniz. Akşam 7 hurma, 1 bardak süt, bir kaç yaprak marul. İki saat sonra da 1 portakal yiyebilirsiniz.
HURMA - SÜT DİYETİ: İkinci haftada menü biraz değişiyor. Kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt var. Öğle yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, tavuk göğsü, sebze çorbası, çeyrek ekmek. Akşam yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim tost ekmeği, 3 yemek kaşığı da soya tükeceksiniz. Bu diyetle iki haftada metabolizma hızınıza göre 7 kiloya kadar zayıflamanız mümkün.
ALTERNATİF HURMALI DİYETİ ÖNERİLERİ: Hurmanın merkezde olduğu bir çok diyet önerisi bulunuyor. Daha yavaş kilo vermeye varsanız aşağıdaki örnek hurma diyetlerini de uygulayabilirsiniz. Diyet programı şöyle:
Kahvaltıdan 15 dakika önce: 2 bardak su + 2 hurma Kahvaltı: 2 dilim tam buğday ekmeği, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim peynir çeşitleri, yeşillik, 4-6 zeytin Öğle: 1 hurma + 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği + 1 kase yoğurt + 1 dilim esmer ekmek Ara öğün: 1 bardak süt içerisine 3 adet hurma ve 10 adet iç badem blenderda çekilir. Akşam: 1 hurma + 1 porsiyon kırmızı et / tavuk et / balık eti + Zeytinyağlı bol salata. Yemekten 2 saat sonra: 2 hurma + Bitki çayı
Hurma diyeti örnek liste: Kahvaltı: 1 ince dilim beyaz peynir, 5 adet hurma, 2 ince dilim kepekli ekmek. Salatalık, domates, biber ve maydanozdan oluşan salata
Ara Öğün: 5 adet hurma
Öğle Yemeği: 2 tane kepekli galeta, 1 kase yağsız sebze salatası, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase light yoğurtla hazırlanmış cacık
Akşam Yemeği: 1 kase light yoğurtla yapılmış cacık, 1 ince dilim kepekli ekmek, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, Tonbalıklı mısırlı salata