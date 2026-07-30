Karpuz ve peynir tüketenler dikkat

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden karpuz ve beyaz peynir ikilisi, serinletici etkisi ve pratik bir öğün alternatifi olması nedeniyle sofralardaki yerini koruyor. Ancak uzmanlar, bu klasik kombinasyonun doğru miktarda ve doğru peynir seçimiyle tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı tüketim ve yanlış tercihler, bazı kişilerde sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.