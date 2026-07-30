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Yazın favori ikilisi alarm veriyor! Meğer karpuz-peynirde en büyük hata buymuş! Uzmanlar açıkladı
Yaz aylarının en sevilen ikililerinden karpuz ve beyaz peynir, ferahlatıcı lezzetiyle sofralardaki yerini korurken, uzmanlar bu popüler kombinasyonun bazı kişiler için dikkatle tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tatlı ve tuzlunun buluştuğu bu klasik lezzetin, sağlık açısından herkese aynı faydayı sağlamayabileceği belirtiliyor.
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Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan karpuz ve beyaz peynir, lezzetli uyumuyla sofraları süslemeye devam ediyor. Ancak yıllardır sevilen bu ikilinin, bazı sağlık koşullarına sahip kişiler için beklenenden farklı etkiler oluşturabileceği uyarısı yapılıyor.
Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden karpuz ve beyaz peynir ikilisi, serinletici etkisi ve pratik bir öğün alternatifi olması nedeniyle sofralardaki yerini koruyor. Ancak uzmanlar, bu klasik kombinasyonun doğru miktarda ve doğru peynir seçimiyle tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı tüketim ve yanlış tercihler, bazı kişilerde sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.
En büyük hata peynir seçiminde olabilir
Karpuzun yanında sıkça tercih edilen beyaz peynirlerin bazıları yüksek oranda tuz içerebiliyor. Fazla tuz tüketimi, vücutta su tutulmasına, ödem oluşumuna ve tansiyon değerlerinin yükselmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında daha dengeli bir tüketim için az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri gibi alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.
Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli
Karpuz ve peynir ikilisi, herkes için aynı şekilde değerlendirilmiyor. Tansiyon, böbrek hastalığı veya diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu besinleri tüketirken daha kontrollü olması gerekiyor. Özellikle yüksek tuz içeren peynirlerle fazla miktarda karpuz tüketiminin bazı kişilerde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtiliyor.
Fazlası fayda yerine risk oluşturabilir
Karpuz, yüksek su içeriğiyle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olsa da fazla miktarda tüketildiğinde doğal şeker alımını artırabiliyor. Yanında tuz oranı yüksek peynir tüketildiğinde ise özellikle risk grubundaki kişiler için daha dikkatli olunması gereken bir tablo ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, büyük porsiyonlar yerine ölçülü tüketimin önemine vurgu yapıyor.
Doğru tüketildiğinde dengeli bir seçenek
Karpuzun içerdiği su ve vitaminler, peynirin sağladığı protein ve kalsiyumla birleştiğinde dengeli bir yaz öğünü alternatifi oluşturabiliyor. Peynirde bulunan protein ve yağ, karpuzun tek başına tüketilmesine kıyasla tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu avantajların porsiyon kontrolüyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.