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Yemek kuryesi asansörde fermuarını çıkarıp öyle bir şey yaptı ki! Lüks sitede şoke eden olay

Şoke eden olay İstanbul'da lüks bir sitenin asansöründe meydana geldi. Yemek getiren bir kurye istediği kata gitmek için bindiği asansörde yaptığı şeyle mide bulandırdı. Kamera görüntülerini izleyen apartman sakinleri gördükleri karşısında şaşırıp kaldı.

SABAH

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Yemek kuryesi asansörde fermuarını çıkarıp öyle bir şey yaptı ki! Lüks sitede şoke eden olay

İstanbul'un gözde semtlerinden birinde yer alan lüks bir sitede yaşanan olay, hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks rezidansta yaşandı. Siteye giren kurye, siparişi müşteriye teslim ettikten sonra binadan ayrılmak üzere asansöre yöneldi.

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Yemek kuryesi asansörde fermuarını çıkarıp öyle bir şey yaptı ki! Lüks sitede şoke eden olay

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre kurye, asansör içerisinde yalnız olduğu anda pantolonunun fermuarını açarak yere idrarını yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kurye, çevrede kamera olduğunu fark etmeyince davranışını hiçbir çekince göstermeden gerçekleştirdi.

Yemek kuryesi asansörde fermuarını çıkarıp öyle bir şey yaptı ki! Lüks sitede şoke eden olay

SİTE SAKİNLERİ KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜDEN ŞÜPHELENDİ

Asansörü kullanmak isteyen site sakinleri, yerdeki sıvı ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen yönetim, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, siparişi teslim eden kuryenin asansöre yaptığı uygunsuz hareket açıkça görülüyordu.

Yemek kuryesi asansörde fermuarını çıkarıp öyle bir şey yaptı ki! Lüks sitede şoke eden olay

SİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından site yönetimi durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirdi. Asansör derhal dezenfekte edildi, ilgili saatlerdeki tüm kamera kayıtları yedeklenerek şikâyet dosyasına eklendi.