Yemek kuryesi asansörde fermuarını çıkarıp öyle bir şey yaptı ki! Lüks sitede şoke eden olay

Şoke eden olay İstanbul'da lüks bir sitenin asansöründe meydana geldi. Yemek getiren bir kurye istediği kata gitmek için bindiği asansörde yaptığı şeyle mide bulandırdı. Kamera görüntülerini izleyen apartman sakinleri gördükleri karşısında şaşırıp kaldı.

SABAH Giriş Tarihi : 29 Mart 2025 10:55 Son Güncelleme : 29 Mart 2025 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





