Yemek yedikten sonra uykusu gelenler buraya: Aslında nedeni düşündüğünüzden daha farklı

Yemek sonrası gelen uyku hali çoğu kişi tarafından normal kabul ediliyor. Ancak araştırmalara göre bu durum, vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir.

HABER MERKEZİ

Birçoğumuz özellikle öğle veya akşam yemeklerinden sonra aniden bastıran uyku haliyle mücadele ediyoruz. Gözlerin kapanması, 'bir anda dalıp gitmek,' odak kaybı ve halsizlik hissi günün en verimli saatlerini olumsuz etkileyebiliyor.

Yapılan araştırmalara göre yemek sonrası oluşan bu durum sadece 'tokluk' ile açıklanmıyor. Tüketilen besinlerin türü, kan şekeri dengesi ve sindirim süreci gibi birçok faktör bu hissin ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte, yemekten sonra gelen uyku halinin 6 olası sebebi...

1- KAN ŞEKERİNİN HIZLI YÜKSELİP DÜŞMESİ

Özellikle karbonhidrat ağırlıklı yemekler ani enerji ve ardından düşüş yaratır. Bu üzerinizdeki 'uyku hali'ni açıklığa kavuşturur.

2- AŞIRI YEMEK TÜKETİMİ

Fazla yemek sindirimi zorlaştırır, bu da vücudun enerjiyi sindirime yönlendirmesini sağlar.

3- PROTEİN VE KARBONHİDRAT DENGESİ

Bazı besinler serotonin üretimini artırır. Bu rahatlamayı ve uyku hissini artırabilir.

4- YETERSİZ UYKU

Halihazırda uykusuzsanız, yemek sonrası bu durum daha çok artabilir.

5- SUSUZLUK

Yeterince su içmemek halsizlik hissini artırır.

6- HAREKETSİZLİK

Yemekten sonra oturmak uyku halini tetikler.