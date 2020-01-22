Yemekteyiz programının sunucusu Seda Sayan bu gerçekle herkesi şoke etti! Meğer gerçek çok farklıymış...

Hafta içi her gün tv8 ekranlarında yayınlanan 'Seda Sayan ile Yemekteyiz' programının sunucusu şarkıcı Seda Sayan ortaya çıkan bu gerçekle herkesi şoke etti. Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren şarkıcı Seda Sayan, şu sıralar 'O ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği ve Yemekteyiz programında sunuculuk yapıyor. İzleyiciler Seda Sayan'ın özel hayatı ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Seda Sayan hakkında çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir gerçek ise herkesi şok etti. Seda Sayan olarak tanıdığımız şarkıcının gerçekte bambaşka biri olduğunu biliyor muydunuz. İşte çok şaşıracağınız o gerçek...