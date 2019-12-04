Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Gazetenin 125 yıldan bu yana birçok önemli tarihi olaya tanıklık ettiğini anlatan Demir, "Gazetemiz bir okuldur, birçok gazeteci yetiştirmiştir. Benim de 3 yıl önce görevi devraldığım Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır'ın ilkeli habercilik anlayışı ve okuruyla olan samimi beraberliği vardır.