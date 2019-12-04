  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Türk basın tarihinde birçok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır gazetesi, 125'inci yaşını kutluyor. Gazetenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gecede, Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji ödülleri verildi.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 00:25 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2019 Çarşamba 00:25
Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, kentteki bir otelde düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, gazetelerinin Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri olduğunu söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Gazetenin 125 yıldan bu yana birçok önemli tarihi olaya tanıklık ettiğini anlatan Demir, "Gazetemiz bir okuldur, birçok gazeteci yetiştirmiştir. Benim de 3 yıl önce görevi devraldığım Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır'ın ilkeli habercilik anlayışı ve okuruyla olan samimi beraberliği vardır.

Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

İlk Türkçe alfabeyle basılan, ilk spor gazetesi ve magazin eki çıkaran, ilk ofset basıma geçen Yeni Asır'ın gurur gecesine katıldığınız için tüm konuklara teşekkür ederim." dedi.

Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Konuşmanın ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Ercan Demir tarafından, çeşitli alanlarda öne çıkan şirketlerin yöneticilerine Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.

Yeni Asır 125'inci yaşını kutluyor

Gala yemeği, protokol üyeleri ve ödül alan şirket yöneticilerinin pasta kesiminin ardından sona erdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kahve tiryakileri dikkat! O hastalığa sebep olabiliyor
Kahve tiryakileri dikkat! O hastalığa sebep olabiliyor
BİZE ULAŞIN