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Haberler Galeri Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!

Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil şu sıralar ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. İlk kez anne baba olan çift oğullarına Marsel adını vermişti. Tosun ve Köstendil, bebekleriyle çekilen ilk aile fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:13
Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, 14 Temmuz'da dünyaya geldi.

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Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!

Cansu Tosun, Instagram hesabından aile pozlarını paylaştı.

Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!

'BENZERSİZ ANLAR'

Cansu Tosun, eşi ve bebeğiyle doğum sonrası karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söylemişti:

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."

Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!
Yeni doğan bebekleriyle ilk kareler! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den aile fotoğrafı!
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