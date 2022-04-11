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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, korkudan yanına bir arkadaşını çağırdıktan sonra evin gizli bölümünü keşfe çıktı

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





