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Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi. Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu. İşte kare kare esnafın telaşı...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:48
Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

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Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler, market, güzellik merkezleri, kuaför ve berberler kapandı.

Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı

Genelge gereğince lokanta ve restoranların saat 20.00 itibariyle paket servise başladığı görüldü.

Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı

Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı

İş yeri sahibi Gökmen Bağ, genelgenin açıklanmasının ardından iş yerinde gerekli önlemleri aldığını belirtti.

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