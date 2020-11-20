Yeni tedbirler hayata geçti! Esnaf zamanla yarıştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi. Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu. İşte kare kare esnafın telaşı...
Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:48Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:48
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İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.