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Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
İkinci kez lenf kanserine yakalanan MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 10:07
Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 10:21
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
Özkan Uğur güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Uğur bir süredir mücadele ettiği lenf kanserini yendiğini sevenleriyle paylaştı.
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı