Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.
Yer altından servet çıktı!
Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.
Yer altından servet çıktı!
Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.
Yer altından servet çıktı!
Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.