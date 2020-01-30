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Yer altından servet çıktı!

Jeologların İtalya'nın Napoli kentinde Monte di Dio'da incelemeler yaptı ve ortaya öyle şeyler çıktı ki görenler şaştı kaldı. Yer altından çıkan servet hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 22:52
Yer altından servet çıktı!
Yer altından servet çıktı!

YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI
Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

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Yer altından servet çıktı!
Yer altından servet çıktı!

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

Yer altından servet çıktı!
Yer altından servet çıktı!

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

Yer altından servet çıktı!
Yer altından servet çıktı!

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

Yer altından servet çıktı!
Yer altından servet çıktı!

Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.

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