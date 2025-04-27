Yer Manisa! 8 ton mesir macunu halkın üzerine saçıldı! Şemsiyelerle yakalamaya çalıştılar

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en eski geleneklerinden biri olan Manisa Mesir Macunu Festivali karnaval havasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Sultan Camii'nin kubbe, minare ve çevredeki binalardan saçılan mesir macunlarından kapabilmek için on binlerce insan izdihama neden oldu. 44 farklı noktadan 8 ton mesir macununu kapabilmek için vatandaşlar adeta birbirinin üzerine çıktı.



