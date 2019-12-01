Yeşil çay zayıflatır mı? Yeşil çayın faydaları nelerdir?

ENERJİ VERİR

Yeşil çay, kafeinin vücudunuza verdiği enerji ile eş değerdir. Ancak yeşil çay sadece enerjinizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda kahve içtikten sonra zaman zaman oluşan çarpıntıların aksine sizin rahat kalmanızı sağlar.

Yeşil çay, size olduğunuzdan daha fazla rahatlama hissi verir. Çünkü çayın içinde bulunan EGCG bileşeni, sakinlik hissi verir ve stresinizi azaltır.