Haberler
> Galeri
> Yeşil çay zayıflatır mı? Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Yeşil çay zayıflatır mı? Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Bitki çayları hiç şüphesiz sağlığımız oldukça faydalı. Yeşil çay bitki çayları arasında en çok tüketilenlerin başında geliyor. Peki yeşil çayın vücuda faydaları nelerdir? Yeşil çay zayıflatır mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 11:46Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 11:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Vücudumuza olağanüstü bir enerji veren yeşil çay zayıflatır mı? Yeşil çayda bulunan hangi madde zayıflatıyor? İşte haberimizin detayları…
Yeşil çay, kafeinin vücudunuza verdiği enerji ile eş değerdir. Ancak yeşil çay sadece enerjinizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda kahve içtikten sonra zaman zaman oluşan çarpıntıların aksine sizin rahat kalmanızı sağlar.
Yeşil çay, size olduğunuzdan daha fazla rahatlama hissi verir. Çünkü çayın içinde bulunan EGCG bileşeni, sakinlik hissi verir ve stresinizi azaltır.
Günde bir ya da iki bardak yeşil çay içmek, beyinde hafızanın çalışması ile ilgili bölümlerdeki bağlantıyı yükseltir.
Yeşil çay elde edilme şekli dolayısıyla siyah çaydan daha farklıdır. Antioksidanlar açısından daha zengin olan yeşil çay birçok bilimsel çalışmaya göre sağlığımıza oldukça yararlıdır.
YEŞİL ÇAY YALNIZCA 2 KALORİ
1 su bardağı suda demlenilen birkaç tutam yeşil çay yalnızca 2 kaloridir. Düzenli olarak kullanılan yeşil çay hem az kaloriye sahip hem de yüksek enerji kaynağıdır.