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Yeşilçam efsaneleri Şener Şen ve Ali Şen arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ali Şen ve Şener Şen milyonların sevgisini kazanmayı başardı. Kimi zaman Yeşilçam'ın kötü kimi zaman ise iyi adamı olan usta oyuncu Ali Şen, yıllar sonra bile filmleriyle herkesi ekran başına bağlamayı başarıyor. Ali Şen gibi Şener Şen de hem Yeşilçam hem de günümüzde yapmış olduğu filmlerle adından söz ettirdi. Peki Türk televizyon tarihine geçen Ali Şen ve Şener Şen'in arasındaki bağ ne?

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:17
Yeşilçam efsaneleri Şener Şen ve Ali Şen arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Ali Şen ve Şener Şen sinema tarihine altın harflerle geçtiler. Yeşilçam'ın utulmaz isimleri Ali Şen ve Şener Şen sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki iki efsane oyuncunun bağı neydi? İşte akraba olan ünlüler...

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