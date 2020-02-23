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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmlerindeki inanılmaz hatalar! Yıllarca görülmedi

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu birçok Yeşilçam filminde hata çıktı. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi.Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2020 Pazar 16:44
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmlerindeki inanılmaz hatalar! Yıllarca görülmedi

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmlerindeki inanılmaz hatalar! Yıllarca görülmedi

Postacı filminde, Postacı Adem'in sevgilisi Sevtap'ın Adem'in evine kaçması sonrası ailesinin polis eşliğinde evi basması sahnesinde gece gündüz zamanlama hatası kameraya yansıyor.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmlerindeki inanılmaz hatalar! Yıllarca görülmedi

Evin içinde camlardan dışarısı aydınlık görünürken, dış çekimde gece (sabah karşı) olarak görünüyor.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmlerindeki inanılmaz hatalar! Yıllarca görülmedi
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmlerindeki inanılmaz hatalar! Yıllarca görülmedi
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