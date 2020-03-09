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Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer edinen Süt Kardeşler filmi, günümüzde de oldukça keyifle izlenen filmler arasında yerini alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile hafızalarda yer edinen Süt Kardeşler filminin bilinmeyeleri oldukça şaşırttı.

Giriş Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:53
Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Gulyabani, Arapça kökenli bir kelimedir ve karanlıkta, ıssız yerlerde insanın gördüğünü sandığı hayalet anlamına gelir.
Gulyabani, eski Anadolu kültüründe Ahubaba olarak da bilinen ve insan yediği düşünülen kocaman, uzun sakallı, asalı, dev bir yaratığın da tezahürüdür.

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Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Ramazan ve Şaban'ın kimlik değiştirmesi, aslında Hacivat ve Karagöz'de sıkça yapılan bir kurguya gönderme.Senarist Sadık Şendil olunca orta oyun ve gölge oyunu temaları Arzu Film yapımlarında sıkça görülen bir detay oluyor haliyle.

Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Filmin çekildiği konak, Tosun Paşa gibi birçok filme de ev sahipliği yapan Yeşilköy'deki o meşhur konaktır.

Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Afife'nin kocası olan damat Bayram'ı, Hababam Sınıfı'nın meşhur müfettişi Hüseyin Şevki Topuz olarak da hatırlayabilirsiniz.

Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Hülle yüzünden bir türlü gerçek kocasına kavuşamayan Afife, oyuncu Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'dur. Jale Altuğ'un oynadığı ilk ve tek film Süt Kardeşler'dir.

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