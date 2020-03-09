Yeşilçam klasiği Süt Kardeşler filmindeki o detay şok etti

Ramazan ve Şaban'ın kimlik değiştirmesi, aslında Hacivat ve Karagöz'de sıkça yapılan bir kurguya gönderme.Senarist Sadık Şendil olunca orta oyun ve gölge oyunu temaları Arzu Film yapımlarında sıkça görülen bir detay oluyor haliyle.