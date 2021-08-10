  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Türk sinemasının kült yapıtlarından Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle herkesi şoka uğrattı. Yeşilçam filmleriyle Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in baş rollerinden birisi olan Kapıcılar Kralı'nda 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer' hafızalarda yer etti. İşte Sevil Üstekin'in şaşırtan son hali...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:44
Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı. Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile dizilerde oynamaya başladı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim,Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde rol Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır.

İki Avni Dilligil, bir Tv ödülü vardır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Kenan İmirzalıoğlu

Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Barış Arduç

Yeşilçam unutulmazlarından Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! İşte Hacer'in son hali

Savaş Dinçel

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çukur'un yıldızları Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
Çukur'un yıldızları Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi